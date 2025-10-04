Reggio Calabria, visite oculistiche gratuite per la Giornata Mondiale della Vista

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria, rende noto che, in collaborazione con la Fondazione IAPB Italia ETS, in occasione della Giornata Mondiale della Vista, saranno effettuate visite oculistiche gratuite finalizzate alla prevenzione delle malattie oculari. Le visite si svolgeranno esclusivamente nella giornata di mercoledì 8 ottobre p.v. dalle ore 09:00 alle ore 12:30, presso la sede sociale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sita in via Michele Barbaro n. 33 a Reggio Calabria.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate telefonicamente, chiamando il numero 345.4584532, nei giorni di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le ore 9.30 e le ore 11.30.

L’UICI e la Fondazione IAPB Italia ETS, costantemente impegnate nella diffusione della cultura della prevenzione, rinnovano così il loro impegno a favore della salute visiva, per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dei controlli periodici.