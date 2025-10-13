Reggio Calabria, tutto pronto per la Giornata di insediamento della Presidenza Onoraria Osservatorio Media e Minori

Sabato 18 ottobre 2025, alle ore 9:30, presso l’Aula consiliare F. Fortugno di Palazzo Campanella – sede del Consiglio regionale della Calabria (Reggio Calabria), si terrà la “Giornata di insediamento della Presidenza Onoraria dell’Osservatorio Media e Minori”, promossa dal Co.re.com. Calabria, che si terrà. L’evento rappresenta un momento di particolare rilievo istituzionale e civile, in cui sarà conferita la Presidenza Onoraria dell’Osservatorio Media e Minori a Sua Eccellenza il Vescovo dell’Arcidiocesi di Mileto, Nicotera e Tropea, figura di alto profilo morale e di profonda attenzione verso la crescita delle nuove generazioni e la loro tutela dalle insidie del mondo digitale.

L’iniziativa – che si inserisce nel più ampio percorso del Co.re.com. volto a promuovere una comunicazione responsabile e rispettosa dei minori – vedrà la partecipazione dei Presidenti dei Corecom e della Fondazione Carolina Onlus, impegnata da anni sul tema del cyberbullismo, che offrirà riflessioni e contenuti sul fenomeno in questione La mattinata sarà arricchita dal coinvolgimento attivo degli studenti attraverso un quiz interattivo, pensato per stimolare la riflessione sull’uso consapevole dei media e delle nuove tecnologie, in un’ottica di educazione digitale e cittadinanza attiva.

L’appuntamento costituirà, inoltre, un’importante occasione di incontro e di confronto tra il mondo delle istituzioni, dell’informazione e della scuola, nella prospettiva di rafforzare il ruolo dei media come strumenti di educazione, tutela e promozione dei valori civici.