Reggio Calabria, torna la 39ª Mediterranean Cup della classe Optimist

Torna la Mediterranean Cup, arrivata alla 39ª Edizione, nota in tutto il Mediterraneo come la regata della vela giovanile che colora il mare dello Stretto di bianco

Mediterranen Cup
Foto di Fabio Taccola

Torna la Mediterranean Cup, arrivata alla 39° Edizione, nota in tutto il Mediterraneo come la regata della vela giovanile che colora il mare dello Stretto di bianco. Quest’anno vi è una sentita partecipazione dei Circoli di tutto il Mezzogiorno ed è un esempio di come sia importante il coinvolgimento di tutti gli attori, fino alle istituzioni Regionali, Metropolitane, Universitarie, Autorità Portuale e Federazione Italiana Vela. Non a caso la manifestazioni è inserita nel calendario della Regione Calabria in un insieme di progetti tra agonismo e divertimento, per sottolineare l’importanza dell’accessibilità, dell’inclusione sociale e del benessere. In più vi è la componente “destagionalizzante”, infatti l’evento internazionale si terrà dal 31 ottobre al 2 Novembre 2025, al di fuori del periodo della stagione turistica estiva. Con questa manifestazione, oggi entrata nella storia, la città diviene il palcoscenico di eventi sportivi internazionali e il mare valorizza la bellezza e l’identità del territorio.

Per tre giorni, nel tratto di mare sotto gli occhi dei cittadini e dei supporter, vi sarà una Kermesse che animerà l’azzurro del mare e per chi partecipa alla Mediterranean Cup conta lo spirito, non la vittoria ma il saper stare assieme e il fare squadra. Così è stato per ben trentanove anni, in un appuntamento nato per la volontà dei fondatori del Circolo Velico Reggio e proseguito da chi ha reso possibile la conferma di un evento che unisce in un sano spirito sportivo una città al mare.

Mediterranen Cup

Ultimi approfondimenti di Sport