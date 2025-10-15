Reggio Calabria, ritorna il consueto appuntamento con Bergarè: il tema di quest’anno. Pronta la conferenza di presentazione

Si terrà venerdì 17 ottobre alle ore 9:30, presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione della IV edizione di Bergarè, progetto dedicato alla promozione del Bergamotto di Reggio Calabria. Il tema di quest’anno, “Oltre l’essenza: saperi, sapori e applicazioni del Bergamotto di Reggio Calabria”, pone al centro l’uso del frutto fresco e la sua straordinaria versatilità, con l’obiettivo di costruire percorsi esperienziali legati al consumo consapevole e creativo del bergamotto. Durante la conferenza sarà illustrato il programma completo dell’evento e le iniziative che animeranno l’edizione 2025.