Reggio Calabria: riparte da San Luca il progetto “Giustizia e Umanità, Liberi di Scegliere”

Inizia martedì 21 ottobre, alle ore 10:30, presso l’Istituto Comprensivo San Luca Bovalino, l’inaugurazione del nuovo anno scolastico con il lancio di un’iniziativa fortemente voluta dalla Commissione Straordinaria del Comune di San Luca. Il progetto culturale BIESSE: Giustizia e Umanità, Liberi di Scegliere è stato ideato dall’associazione culturale Bene Sociale Biesse, con la sua presidente nazionale Bruna Siviglia, insieme al Giudice Roberto Di Bella, presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania.

Un progetto per l’educazione alla legalità

Il progetto, che si ispira all’operato del Giudice Di Bella, è un’iniziativa culturale che mira a sottrarre i giovani dall’indottrinamento mafioso, offrendo loro l’opportunità di cambiare vita. Il programma è rivolto a scuole, studenti e ragazzi delle comunità ministeriali, ed è diventato una legge regionale grazie al voto unanime del Consiglio Regionale della Calabria.

Il progetto include un concorso nazionale che prevede la consegna di borse di studio intitolate alle vittime innocenti delle mafie. Gli studenti e gli istituti scolastici che parteciperanno al concorso, presentando riflessioni, cortometraggi, video, poesie, canzoni o disegni, avranno la possibilità di vincere cinque borse di studio del valore di 2.000 euro ciascuna, donate dal Consiglio Regionale della Calabria, in virtù della legge regionale intitolata alle vittime innocenti delle mafie.

Il progetto culturale Giustizia e Umanità, Liberi di Scegliere è anche un libro e un film, strumenti educativi che sensibilizzano i giovani alla legalità. Il format, promosso dall’associazione Biesse, ha già conquistato il cuore di tanti ragazzi, diventando un esempio virtuoso in tutta Italia e all’estero. Questo percorso educativo e culturale promuove valori fondamentali come la libertà, la responsabilità e la scelta consapevole.

Il progetto ha creato un ponte tra il nord e il sud Italia, portando la Calabria in tutta la nazione e oltre. La sensibilizzazione sulla legalità è ormai un modello da seguire a livello nazionale e internazionale.

Il programma

Il 21 ottobre, presso l’Istituto Comprensivo San Luca Bovalino, si terrà il seguente programma:

Saluti istituzionali: Dirigente Scolastica Prof.ssa Margherita Festa Prof.ssa Elisa Giampaolo Commissione Straordinaria del Comune di San Luca: Dott. Antonio Reppucci Dott.ssa Matilde Mulè Dott. Rosario Fusaro Don Gianluca Longo , parroco della Parrocchia Santa Maria della Petà Garante dell’infanzia e adolescenza della Città Metropolitana , Emanuele Mattia

Introduzione e Moderazione: Bruna Siviglia , Presidente Nazionale e Fondatrice BIESSE

Testimonianza: Luigi Bonaventura , “Il Bambino Soldato”

Conclusioni: Giudice Roberto Di Bella , Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania



Seguirà un dibattito con gli studenti. La Presidente Nazionale BIESSE, Bruna Siviglia, conclude con un sentito ringraziamento alla Dirigente Scolastica, ai professori e a tutta la Commissione Straordinaria del Comune di San Luca.