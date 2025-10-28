Reggio Calabria, protocollo d’intesa tra Liceo e Accademia delle Imprese Europea: così scuola e lavoro sono sempre più vicini

Il 27 ottobre 2025 è stato firmato il protocollo d’intesa tra Liceo “T. Campanella M. Preti – Frangipane” di Reggio Calabria e l’Accademia delle Imprese Europea, volto a promuovere percorsi formativi di eccellenza, nel settore Agroalimentare, Artigianale-Artistico e Tradizionale. L’accordo, firmato dalla Dirigente Scolastica Avv. Lucia Zavettieri, e dal Presidente dell’Accademia delle Imprese Europea Giuseppe Ariobazzani, mira a creare una sinergia tra il mondo della scuola e quello del lavoro. La collaborazione tra le due istituzioni si propone di integrare le attività didattiche con esperienze pratiche offrendo agli studenti l’opportunità di acquisire competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro.

Venerdì 31 ottobre 2025, alle ore 9.30, presso la Porta d’Accesso Area Grecanica di Lazzaro – Motta San Giovanni (RC), sarà inaugurato il Museo delle Identità Territoriali della Calabria, fiore all’occhiello del Progetto T.E.R.R.A., finanziato con Decreto Dirigenziale Regione Calabria n. 4441 del 27 marzo 2025. L’iniziativa, promossa dall’Accademia delle Imprese Europea, ha visto una attiva partecipazione degli allievi del Liceo “Campanella – Preti – Frangipane”, che hanno supportato e curato la realizzazione del centro espositivo. Questa esperienza, che ha visto protagonisti gli studenti delle classi III N (arti figurative grafico- pittoriche) e IV H (grafico-pubblicitario) è stata organizzata anche per i percorsi di F.S.L. “Formazione Scuola-Lavoro”.