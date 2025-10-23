Reggio Calabria, prorogati i termini per l’assegnazione degli orti urbani

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha prorogato al 30 novembre prossimo i termini di presentazione delle domande per l’assegnazione degli orti urbani. Il bando era stato pubblicato lo scorso 30 settembre all’Albo pretorio online dell’ente e fissava al 30 ottobre il termine ultimo per la presentazione delle relative istanze, ma si è ritenuto di prorogare di un mese la scadenza perché, per problemi di natura meramente tecnica, il suddetto bando non è stato pubblicato anche sul sito web del Comune di Reggio Calabria e pertanto non è stata data opportuna pubblicità e promozione all’iniziativa.

L’ente ha destinato ad orti urbani alcuni appezzamenti di terreno di proprietà comunale lungo viale Messina da assegnare, tramite concessione, a cittadini e famiglie residenti a Reggio Calabria (priorità per pensionati, famiglie numerose, giovani e soggetti svantaggiati) per la produzione di ortaggi, piante officinali, erbe aromatiche e fiori ad uso personale e familiare. I 16 lotti che costituiscono l’orto urbano (la planimetria è allegata all’Avviso) sono dotati di acqua e di un piccolo ricovero per le attrezzature di coltivazione. L’accesso agli orti urbani è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00, salvo deroghe espressamente richieste e approvate dall’Amministrazione comunale.

L’intervento di Merenda

A ribadire la particolare valenza dell’iniziativa è il consigliere delegato Massimiliano Merenda: “gli uffici del Comune, in particolare quelli del settore Ambiente, sono disponibili ad ogni tipo di chiarimento per quanti siano interessati a partecipare al bando. Si tratta di un intervento particolarmente importante che ha valore ambientale e sociale. In quella zona sono state necessarie due bonifiche ed è stata concretizzata un’azione di rigenerazione urbana che ha riportato alla normalità spazi che ora sono a disposizione di tutti. La partecipazione garantisce e promuove le buone pratiche di cura dei beni comuni, favorisce la socialità attraverso attività senza fini di lucro e promuove una sana alimentazione”.

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a:

– Comune di Reggio Calabria – Settore “Ambiente” (Via Michele Barillaro snc Palazzo Cedir, Torre I – Piano IV). Tel. 0965-3622569. PEC: protocollo@pec.reggiocal.it

– Responsabile del Procedimento, Dott. Vincenzo Cotroneo. Tel. 0965-3622519. E-mail: vin.cotroneo@reggiocal.it

Al seguente link tutte le informazioni e i documenti relativi all’Avviso pubblico: https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/6964?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwVERDUANmqYJleHRuA2FlbQIxMQABHg3SKI3B_nZKs_DZPBjCHOi20NLw2kgnMNBK3eI1PAPol40Gkj2AfaEq3khM_aem_YC9pg7xjNYqfSFHuGbGBIw.