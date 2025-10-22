Reggio Calabria, prorogata la scadenza del Concorso di Poesia Ettore Pensabene: la nuova data

L’associazione Incontriamoci Sempre ODV, per venire incontro alle tantissime richieste pervenute da tutta Italia ed anche dall’estero, proroga la scadenza di partecipazione al Concorso di Poesia, sezione Italiano e Dialetto, dedicato al grande regista e drammaturgo Ettore Pensabene. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. La cerimonia di Premiazione di questa quindicesima edizione si terrà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 18,00 nella Sala Museo FS Pietro Germi della Stazione FS di RC S Caterina.

“Si rammenta che per l’invio delle poesie abbiamo allargato il ventaglio delle opzioni: direttamente in sede, a mezzo posta con affrancatura semplice o raccomandata, e con la novità degli ultimi anni con l’invio per e-mail. Anche i siti dedicati di questo concorso di Poesia hanno già provveduto a pubblicizzare la proroga, il concorso curato come ogni anno dall’associazione Incontriamoci Sempre rimane intatto e conosciutissimo per la serietà e per l’organizzazione“, affermano dall’Associazione attraverso un comunicato stampa.