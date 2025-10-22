Reggio Calabria, prorogata la scadenza del Concorso di Poesia Ettore Pensabene: la nuova data

Prorogata la scadenza del Concorso di Poesia dedicato al regista e drammaturgo Ettore Pensabene: iscrizioni entro il 31 dicembre 2025

Bando Concorso Internazionale di Poesia Ettore Pensabene

L’associazione Incontriamoci Sempre ODV, per venire incontro alle tantissime richieste pervenute da tutta Italia ed anche dall’estero, proroga la scadenza di partecipazione al Concorso di Poesia, sezione Italiano e Dialetto, dedicato al grande regista e drammaturgo Ettore Pensabene. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. La cerimonia di Premiazione di questa quindicesima edizione si terrà domenica 1 febbraio 2026 alle ore 18,00 nella Sala Museo FS Pietro Germi della Stazione FS di RC S Caterina.

Si rammenta che per l’invio delle poesie abbiamo allargato il ventaglio delle opzioni: direttamente in sede, a mezzo posta con affrancatura semplice o raccomandata, e con la novità degli ultimi anni con l’invio per e-mail. Anche i siti dedicati di questo concorso di Poesia hanno già provveduto a pubblicizzare la proroga, il concorso curato come ogni anno dall’associazione Incontriamoci Sempre rimane intatto e conosciutissimo per la serietà e per l’organizzazione“, affermano dall’Associazione attraverso un comunicato stampa.

