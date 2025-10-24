Reggio Calabria, passaggio di consegne alla guida dell’Associazione Universitaria New Deal: c’è un nuovo Presidente | NOME

In data 21 ottobre 2025 si è svolto il passaggio di consegne alla guida dell’Associazione Universitaria New Deal di Reggio Calabria. Il presidente uscente Nino Cotroneo ha concluso il proprio mandato, trasferendo ufficialmente l’incarico al neo-presidente Salvatore Cotroneo. L’assemblea degli associati, riunitasi per l’occasione, ha espresso unanime riconoscimento per l’attività svolta dal presidente uscente, che nel corso del proprio mandato ha consolidato la presenza dell’associazione nel contesto universitario e cittadino, promuovendo iniziative di rappresentanza, dialogo istituzionale e partecipazione studentesca.

Nel suo intervento, Nino Cotroneo ha ringraziato l’associazione per la collaborazione e la fiducia accordata, augurando al nuovo presidente di proseguire con determinazione il percorso intrapreso. Il neo-presidente Salvatore Cotroneo, nel suo discorso di insediamento, ha manifestato gratitudine per la fiducia ricevuta e ha sottolineato l’impegno a proseguire nell’opera di valorizzazione del ruolo degli studenti e di rafforzamento del rapporto tra università e territorio. “New Deal continuerà a essere uno spazio di confronto aperto, costruttivo e propositivo – ha dichiarato – con l’obiettivo di contribuire in modo concreto alla crescita della comunità accademica”. L’Associazione New Deal “rinnova il proprio impegno a favore della rappresentanza studentesca, nel segno della continuità, della responsabilità e della partecipazione attiva alla vita universitaria. Sempre dalla parte degli studenti”.