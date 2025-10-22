Reggio Calabria ospita l’evento lancio del progetto internazionale “Caminhos de Paulo – I Cammini di Paolo”

Il 28 ottobre 2025, alle ore 10:00, il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospiterà l’evento di lancio ufficiale del progetto internazionale “Caminhos de Paulo – I Cammini di Paolo”, un’iniziativa di ampio respiro che unisce spiritualità, cultura e turismo nei luoghi attraversati dall’Apostolo delle Genti. L’evento sarà presieduto dal Presidente G.I.A., Andrea Ruggeri. Interverranno: l’Onorevole Francesco Cannizzaro ed il Vicepresidente dell’Agenzia di Viaggi “TXT”, Patrizia D’Aguì.

Progetto

Il progetto, presentato alla Camera dei Deputati il 10 aprile 2025 dagli Onorevoli eletti in America Meridionale, Franco Tirelli e Fabio Porta, nasce con l’obiettivo di ripercorrere le orme di San Paolo in un itinerario che, dal Sud Italia, attraversa il Mediterraneo fino a Roma, cuore della cristianità e della cultura universale. Un percorso che intende valorizzare il dialogo tra popoli e culture, promuovendo un turismo spirituale e sostenibile capace di unire fede, storia e bellezza.

Evento lancio

L’evento di lancio rappresenterà un’importante occasione di incontro e confronto tra istituzioni, comunità e personalità di rilievo internazionale, accomunate dal desiderio di rafforzare i legami culturali e spirituali tra l’Italia e i Paesi del bacino mediterraneo.

Durante l’incontro verranno illustrate le principali tappe del progetto e le prospettive di collaborazione tra enti, associazioni e operatori turistici.

Promotori dell’iniziativa sono Andrea Ruggeri, Presidente di GIA e ideatore del progetto “Caminhos de Paulo”, e l’Agenzia di Viaggi “TXT”. Entrambi sottolineano come il progetto rappresenti un ponte tra il patrimonio storico e culturale del Mezzogiorno e la dimensione internazionale della fede cristiana: “Un viaggio di fede che unisce spiritualità e sviluppo territoriale, riscoprendo le radici di una storia comune”. La partecipazione all’evento è gratuita ma soggetta a prenotazione preventiva, in considerazione dei posti a sedere limitati.