Reggio Calabria, noto brand automobilistico amplia i propri orizzonti: aprirà una nuova sede in città | INFO

Una sede in pieno centro, una a Gallico, due servizi noleggio tra Porto e Aeroporto, una nuova sede a Lamezia, una già presente a Rende e… non è finita qui. Il mondo “2F Motors” amplia ancora di più i propri orizzonti a Reggio Calabria. E’ infatti pronta una nuova sede, che aprirà i battenti prossimamente. I nuovi spazi si troveranno in Via Vecchia Provinciale ad Archi, 61-69 (accanto al Bingo), luogo che ha già ospitato – per un po’ di anni – un’altra azienda dello stesso settore. L’obiettivo di aprire una nuova sede si inserisce all’interno di una volontà ben più ampia: quella di accrescere gli orizzonti del gruppo. Sicuramente in città, a Reggio Calabria, ma anche all’interno della Regione, vista la recente apertura di una sede a Lamezia e quella già presente nel Cosentino.

Il marchio “2F Motors” è ben consolidato nella città dello Stretto. Esiste da tanti anni e, soprattutto nell’ultimo, ha dato una sterzata decisiva e importante attraverso diverse aperture ed eventi. Oltre all’inaugurazione di Lamezia, ha affiancato la sede di Gallico alla grande festa pre-natalizia in Via Aschenez dello scorso dicembre, dove ha strappato un brindisi prima delle festività e ha presentato la nuova “Evo 6”, così come documentato dalle immagini e dal racconto di StrettoWeb. Purtroppo, pochi giorni dopo, la stessa sede è stata oggetto di un grave atto incendiario, ma l’azienda ha dimostrato di essere più forte di tutto, rialzandosi in poco tempo e riaprendo i battenti.

La nuova sede che aprirà prossimamente, ad Archi, sarà dotata di un grande salone con un vasto parco auto, sia nuove che usate. Ci saranno i più svariati marchi, mentre l’azienda è concessionaria diretta del marchio “Evo”. Per manutenzione, assistenza e altri servizi, basterà rivolgersi alle altre sedi sopracitate e già presenti. Per il noleggio, invece, è possibile rivolgersi alle sedi presenti al Porto e all’Aeroporto di Reggio Calabria, utili soprattutto per i turisti e i visitatori che arrivano in città. Per ogni informazione è possibile consultare il sito per eventuali acquisti o noleggi, oppure accedere alla voce “contatti” per mettersi direttamente a contatto con l’azienda.