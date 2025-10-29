Reggio Calabria, nel cuore del cartellone del Cilea Opera Festival arrivano i “Nigun Quartet”

Nel cuore del cartellone del Cilea Opera Festival arrivano i “Nigun Quartet”, quartetto di giovani e bravissimi maestri del clarinetto, una formazione dal taglio moderno ma dalla veste classica. Giovedì 30 ottobre alle ore 18.00, presso la Terrazza del MArRC, si terrà il concerto Nigun Quartet, che porteranno sull’affaccio più suggestivo della città di Reggio Calabria un programma molto variegato. Musiche ovviamente di Francesco Cilea (con arrangiamenti di Michele Napoli), ma anche Giuseppe Piantoni, Piero Morlacchi, George Bizet, Giacomo Puccini ed una prima esecuzione assoluta “My Cinema Suite” del compositore siciliano, molto apprezzato dal Direttore Artistico del Festival, Antonio Accursio Cortese. Una fantasia di colonne sonore dello stesso compositore in prima assoluta.

Il festival, sostenuto e cofinanziato dal Ministero della Cultura, ha trovato un’accoglienza favorevole e collaborativa da parte del Direttore del Museo Fabrizio Sudano, che ha concesso la privilegiata struttura per lo svolgimento di parte importante degli eventi cameristici del COF. Nella giornata odierna (29 ottobre) invece, sempre alle ore 18.00, si terrà presso l’Auditorium del Conservatorio Cilea il Concerto Cilea Young (con ingresso libero) ad opera dei giovani interpreti del Conservatorio di Musica e non solo. Ingresso unico all’evento al costo di 13 euro, 10 ridotto studenti. Botteghino per i concerti al Museo Nazionale esclusivamente presso La Bottega della Musica a Reggio Calabria (50 metri dall’ingresso del Museo). Prenotazioni e pagamento con bonifico o con carta tramite link al 3288814744. Info: ticket@nuovolaboratoriolirico.it. Concerto classico, ma non troppo.