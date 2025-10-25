Reggio Calabria, Maurizio Albanese nominato delegato allo sport per l’ONMIC: un impegno per l’inclusione e la lotta contro le discriminazioni

L’Associazione Nazionale di Promozione Sociale ONMIC, sezione di Reggio Calabria, con referente Giuseppe Martorano, in questi giorni ha nominato Albanese Maurizio, delegato allo sport. Albanese Maurizio ormai conosciuto nel mondo del volontariato e sociale dal 1992 (ad appena 16 anni ha iniziato il suo percorso senza più fermarsi), è anche attivo nel modo dello sport, in particolare del calcio a 5 dal 1996 e del calcio a 11 dal 2016, queste le sue parole su questa prestigiosa nomina: “Mi sento lusingato e orgoglioso di ricevere questo incarico, ma non potevo che accettare e col tempo ricambiare la fiducia che Martorano ancora una volta, ripone in me. Non saranno gli attestati appesi al muro (e ne ho abbastanza) a fare di una persona la figura giusta, ma il cuore e la passione con cui si affronta queste nuove avventure. Da parte mia darò il massimo, e lotterò affinché certe barriere vengano abbattute, perché non è possibile che ad oggi, 2025, si debba sentire che una società sportiva escluda un ragazzino perché ha una patologia, o un istruttore per lo stesso motivo o per pregiudizi, questi pseudo direttori o allenatori andrebbero subito sollevati dai loro incarichi, perché vorrei ricordare che se la stessa FIGC o chi ha ideato il calcio ha sottolineato la parola GIUOCO ci sarà un motivo, e noi siamo qui per far tornare vivi quei valori di vita e sportivi. E’ un atteggiamento che non ha giustificazioni, per questo mi sono messo in prima linea con l’appoggio del referente provinciale, per dar voce e integrare nel mondo dello sport tutti, senza discriminazioni. Sono sempre disponibile a qualsiasi esigenza per tutti, perché ascoltare è il primo passo per aiutare. In progetto ci sono tante iniziative, perché lo sport sia per tutti. La mia vita è stata dedita sempre per aiutare il prossimo, in particolare le fasce più deboli, e continuerà sempre ad essere così”.