Reggio Calabria, Massimiliano Ferrara presenta il libro “Intelligenza Artificiale affidabile” | INFO

Presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, a Reggio Calabria, si terrà la presentazione del libro “Intelligenza Artificiale affidabile. Una nuova frontiera della conoscenza – Dalla teoria matematica alle applicazioni nel Decision-Making” (edito da Egea) del Prof. Massimiliano Ferrara, Ordinario presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il volume, con prefazione di Paolo Benanti, esplora il tema dell’affidabilità dell’intelligenza artificiale, affrontando la necessità etica e scientifica di sviluppare sistemi capaci di fornire spiegazioni comprensibili e trasparenti.
Il programma
Saluti istituzionali:
- Avv. Ezio Privitera – Presidente ASD Circolo Tennis Rocco Polimeni
Modera:
- Dott. Piero Gaeta – Caporedattore Gazzetta del Sud
Interventi:
- Prof. Giuseppe Zimbalatti – Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria
- Prof. Massimiliano Ferrara – Ordinario dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e autore del volume
- Prof. Carlo Morabito – Ordinario dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria
Conclusioni:
- Ing. Mario Parlagreco – Consigliere ASD Circolo Tennis Rocco Polimeni