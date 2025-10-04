Reggio Calabria, lo sfogo di due cittadini di Sambatello: “da tre giorni senza il telefono fisso e con internet lumaca. Da Tim nessuna risposta”

E’ durissimo lo sfogo di due cittadini di Reggio Calabria, della zona di Sambatello, a causa di un grave disservizio Tim. “Tre giorni senza poter chiamare e ricevere dal fisso con internet lumaca. Qui non abbiamo la fibra benchè abbiano scavato e distrutto le strade per ben 2 volte. Tra l’altro, non è assolutamente possibile parlare con un operatore se non con un ottuso e stupido robot che ripete sempre la stessa cantilena e non serve a nulla“, afferma stizzita una cittadina.

Un altro residente scrive: “la realtà è che siamo rimasti ancora all’epoca della pietra, senza connessione con fibra, addirittura con guasti ormai cronici e ci parlano di mega infrastrutture. Siamo a 12 chilometri dal centro cittadino e non a 1.200 chilometri”.