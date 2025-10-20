Reggio Calabria, l’Automobile Club ha incontrato il Presidente regionale del CONI Scopelliti: i temi trattati

Nel giorni scorsi, presso la Sala Consiliare dell’Automobile Club di Reggio Calabria, il Presidente rag. Giuseppe Martorano, insieme al Direttore dott.ssa Giuseppina Danile ed ai componenti del Consiglio Direttivo, ha incontrato il Presidente Regionale del CONI Comitato Regionale Calabria, dott. Tino Scopelliti. Durante l’incontro sono stati i temi vari toccati. Il Presidente Regionale del Coni Calabria ha sottolineato l’importanza che riveste lo sport nella società civile, soprattutto nei giovani. Dopo la famiglia e la scuola rappresenta il terzo pilastro nella crescita e nella formazione dei nostri ragazzi.

Lo sport, come condiviso dal Presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria, innanzitutto, insegna ai ragazzi il rispetto delle regole. E in strada e in pista vincono le regole. Questo è il messaggio che l’ACI Automobile Club d’Italia da sempre porta nelle scuole. Altro tema toccato è stato quello dell’importanza dell’impiantistica sportiva, sia di quella già esistente, ma purtroppo ancora non fruibile dalla collettività, che per la realizzazione di nuovi impianti, tra cui la costruzione di un autodromo che possa essere multifunzionale. Poi i corsi di guida sicura, i kart, le gare in pista. Questo primo incontro ha gettato le basi per creare dei percorsi di crescita insieme per un bene comune, lo sport così come manifestato da entrambi i Presidenti.