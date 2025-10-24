Reggio Calabria, la presentazione della stagione artistica di Publidema Eventi Musicali “L’Eleganza dell’Arte” | INFO

Lunedì 27 ottobre, alle ore 11:30, presso il “Salone dei Lampadari” Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, Publidema Eventi Musicali presenta ufficialmente la stagione artistica 2025/2026, dal titolo “L’Eleganza dell’Arte”. L’incontro sarà l’occasione per svelare il nuovo calendario di appuntamenti che animeranno il prossimo anno musicale e culturale della città all’insegna della qualità, della bellezza e della contaminazione tra generi.

Alla conferenza parteciperanno le principali istituzioni cittadine insieme agli organizzatori. Tra gli artisti che prenderanno parte alla stagione figurano: Angelo Branduardi, Eugenio Finardi, Sergio Cammariere e molti altri nomi di rilievo della scena musicale italiana. L’evento gode dei patrocini del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana e del Conservatorio.