Reggio Calabria, “La Micologia in Vetrina”: suggestiva mostra micologica in centro città | INFO

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza scientifica e naturalistica. L’Associazione Micologica Culturale Aspromonte organizza per la giornata di domani una vasta e dettagliata Mostra Micologica, pensata per educare il pubblico sul fascino e l’importanza del regno dei funghi. L’esposizione si terrà dalle ore 09:00 alle 19:00 nella suggestiva cornice della Galleria di Palazzo San Giorgio. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare centinaia di specie fungine, meticolosamente raccolte, classificate ed etichettate, offrendo uno spaccato unico della biodiversità del territorio.

Ciò che rende l’iniziativa particolarmente preziosa è la presenza costante di Micologi ed Esperti del settore che saranno a completa disposizione del pubblico. L’obiettivo è quello di fornire consulenza scientifica diretta, approfondire le tematiche legate al riconoscimento delle specie, alla commestibilità, alla tossicità e al fondamentale ruolo ecologico che i funghi svolgono nell’ecosistema, con particolare riferimento all’Aspromonte.

L’Associazione Micologica Culturale Aspromonte invita caldamente la cittadinanza, gli studiosi e i semplici curiosi a partecipare a questa giornata di cultura e scienza. Un appuntamento imperdibile per trasformare la semplice curiosità in conoscenza consapevole e per celebrare la ricchezza naturale della nostra terra.