Reggio Calabria, “La Micologia in Vetrina”: suggestiva mostra micologica in centro città | INFO

L'Associazione Culturale Aspromonte organizza la mostra "La Micologia in Vetrina" presso la Galleria di Palazzo San Giorgio

La Micologia in vetrina

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza scientifica e naturalistica. L’Associazione Micologica Culturale Aspromonte organizza per la giornata di domani una vasta e dettagliata Mostra Micologica, pensata per educare il pubblico sul fascino e l’importanza del regno dei funghi. L’esposizione si terrà dalle ore 09:00 alle 19:00 nella suggestiva cornice della Galleria di Palazzo San Giorgio. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare centinaia di specie fungine, meticolosamente raccolte, classificate ed etichettate, offrendo uno spaccato unico della biodiversità del territorio.

Ciò che rende l’iniziativa particolarmente preziosa è la presenza costante di Micologi ed Esperti del settore che saranno a completa disposizione del pubblico. L’obiettivo è quello di fornire consulenza scientifica diretta, approfondire le tematiche legate al riconoscimento delle specie, alla commestibilità, alla tossicità e al fondamentale ruolo ecologico che i funghi svolgono nell’ecosistema, con particolare riferimento all’Aspromonte.

L’Associazione Micologica Culturale Aspromonte invita caldamente la cittadinanza, gli studiosi e i semplici curiosi a partecipare a questa giornata di cultura e scienza. Un appuntamento imperdibile per trasformare la semplice curiosità in conoscenza consapevole e per celebrare la ricchezza naturale della nostra terra.

La Micologia in vetrina locandina

Ultimi approfondimenti di Attualità