Reggio Calabria, il postino di “C’è posta per te” avvistato sul lungomare: mistero sulla sua presenza in città

Un volto familiare per milioni di italiani è stato avvistato poco fa lungo il lungomare di Reggio Calabria: il postino di “C’è posta per te“. In molti si sono fermati a guardarlo mentre si trovava in uno dei luoghi più iconici della città, il lungomare Falcomatà, ma al momento non è chiaro il motivo della sua visita. Relativamente alla presenza del celebre personaggio, che ha conquistato il pubblico con la sua presenza nel popolare programma televisivo, non si nulla riguardo alla sua presenza in città. Il postino di “C’è posta per te” è stato visto anche a Gallico, zona nord della città.

La curiosità cresce, ma per ora rimane il mistero. I reggini, tra curiosi e fan, si chiedono quale sia il motivo dietro questo inaspettato avvistamento. Non resta che aspettare per scoprire se questo enigma troverà presto una risposta.