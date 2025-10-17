Reggio Calabria, il Liceo “T. Campanella – M. Preti A. Frangipane” presente a Bergarè: di cosa si occuperà

Dal 23 al 26 ottobre 2025, gli studenti del Liceo “T. Campanella – M. Preti – A. Frangipane” parteciperanno, con uno stand dedicato, alla IV edizione di “Bergarè”, l’evento dedicato alla valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria a cura della Camera di commercio di Reggio Calabria. Gli alunni, sviluppando un’idea nata dalla collaborazione con Slow food area grecanica, hanno creato, presso il laboratorio scientifico, saponette vegetali aromatizzate al bergamotto ed una scultura multisensoriale rappresentante il frutto. Per consultare il programma e sapere quando e dove trovare lo stand degli studenti, all’interno del Castello Aragonese, sede ospitante l’evento, si può a consultare il programma ufficiale al sito dedicato.

I ringraziamenti

“Si ringrazia la Camera di Commercio di Reggio Calabria, nella persona del Presidente Dott. Antonino Tramontana, per l’opportunità e la Dott.ssa Mariella Crucitti di Slow Food Area Grecanica per l’idea” si legge in una nota della stessa scuola. “Tutti gli indirizzi del Liceo che hanno contribuito alla realizzazione delle opere. Grazie al Prof. Gianluca Battaglia, docente di chimica e responsabile del processo didattico che ha portato alla creazione del protocollo di ottimizzazione per la produzione delle saponette, grazie agli indirizzi che si sono occupati del packaging, della realizzazione grafica, della rappresentazione pittorica, dell’aspetto legato alla moda ed al marketing, all’indirizzo architettura e design del legno per le etichette. Grazie alla Prof.ssa Loredana Scopazzo per il coordinamento didattico del progetto legato alla realizzazione della scultura multisensoriale”.

“Grazie agli alunni di tutti gli indirizzi del liceo artistico e del liceo classico che hanno lavorato al progetto e si alterneranno in questi giorni nello stand per garantire l’informazione delle attività che hanno portato alla realizzazione delle opere rappresentative del frutto identitario per la città di Reggio Calabria. Gli alunni della redazione del giornalino d’istituto ‘classico ma non troppo’ documenteranno emozioni, sensazioni ed esperienze legate alla partecipazione all’evento” si chiude la nota.