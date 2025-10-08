Reggio Calabria, il 9 ottobre nuovo appuntamento con la pizzica de “Lo Stretto che balla” | INFO

Giornata scoppiettante prevista per domani, giovedì 9 ottobre, alle 19:30, al laboratorio delle danze tradizionali del centro Sud Italia alla stazione FS di RC S Caterina: la Pizzica Pizzica del basso Salento è il tema della serata che proporrà la direttrice Agata Scopeliiti. Nel corso dell’anno, il viaggio degli stili di danze di diverse regioni sarà il tema di tante serate, dalla pizzica di domani sera, al sonu a Ballu della vallata del S. Agata e Aspromontana, alla tammurriata dell’Agro Nocerino Sarnese e Giuglianese, al saltarello di Amatrice, alla Spallata di Schiavi d’Abruzzo, alla tarantella di Montemaramo, al balletto Siciliano dei Monti Peloritani.

Durante il corso dell’anno si terranno stage dedicati con testimoni e cultori delle diverse tradizioni. Per la serata di domani, sono annunciate tante presenze e diverse comitive per apprendere i primi passi di una danza che da tantissimi anni ha fatto il giro del mondo: la Mitica Pizzica.