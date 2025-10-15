Reggio Calabria, il 25 ottobre “Pennellate di luce”: il concorso d’arte dedicato a San Gaetano Catanoso | INFO

L’arte accende Chorio di San Lorenzo che si prepara ad accogliere il concorso artistico “Pennellate di Luce”, dedicato a San Gaetano Catanoso, che si terrà sabato 25 ottobre 2025 in occasione del ventesimo anniversario della sua canonizzazione. Il tema di questa prima edizione, “Pellegrini di speranza: un cammino artistico e spirituale tra i luoghi natali di San Gaetano Catanoso”, invita artisti e appassionati a interpretare, attraverso la pittura e le arti visive, il profondo legame tra spiritualità, territorio e bellezza.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Chorio di San Lorenzo, in collaborazione con la Parrocchia San Pasquale Baylon, con il patrocinio del Comune di San Lorenzo e la partecipazione delle Suore Veroniche del Volto Santo, congregazione fondata dallo stesso Santo.

“Con questo concorso – sottolinea Francesca Pizzi, presidente della Pro Loco – desideriamo rendere omaggio alla figura luminosa di San Gaetano Catanoso, che da questi luoghi ha diffuso un messaggio di fede, carità e speranza. “Pennellate di Luce” è un invito a riscoprire, attraverso l’arte, il valore profondo del cammino interiore e del legame con la nostra terra“.

Durante la giornata, il borgo di Chorio si trasformerà in un percorso d’arte e meditazione, offrendo ai visitatori la possibilità di assistere alla realizzazione delle opere e di condividere momenti di riflessione e comunità. Sarà possibile visitare la casa natale di San Gaetano che rimarrà aperta al pubblico tutto il giorno. Per piccoli gruppi è possibile prenotare la visita guidata che sarà a cura della Pro Loco e delle Suore Veroniche del Volto Santo di Chorio.

La manifestazione culminerà con la cerimonia di premiazione accompagnata dalla musica del Maestro Alessandro Calcaramo e con un momento di fraternità aperto a tutti i partecipanti.