Reggio Calabria, il 15 ottobre l’appuntamento con l’analisi del pensiero di Tommaso Campanella | INFO

Riprende con il suo primo appuntamento il ciclo di conferenze Radici, finalizzate alla promozione e valorizzazione delle fondamenta della cultura nella prospettiva di unire fatti del passato e del presente, contribuendo anche ad inquadrare le vicende del prossimo futuro, ideate e coordinate dal presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS dott. Salvatore Timpano, nell’ambito della convenzione stipulata con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Questo primo appuntamento su “Tommaso Campanella, analisi del pensiero di un intellettuale scomodo ed autonomo, e attuale…“, apre il ciclo di conferenze, organizzato in collaborazione con la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dedicato ai tre grandi pensatori anticonformisti meridionali, martiri del libero pensiero: Tommaso Campanella, Giordano Bruno e Bernardino Telesio.

Programma

Saluti:

– Dott. Fabrizio Sudano – Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

– Dott. Salvatore Timpano – Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS

Interviene:

– Prof. Giuseppe Caridi, storico: La Calabria al tempo di Campanella

Relaziona:

Prof.ssa Francesca Neri – Critico letterario

Dibattito

Conclusioni e saluti:

Dott. Salvatore Timpano – Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS

“Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia; […] / Carestie, guerre, pesti, invidia, inganno, / ingiustizia, lussuria, accidia, sdegno, / tutti a que’ tre gran mali sottostanno, / che nel cieco amor proprio, figlio degno / d’ignoranza, radice e fomento hanno”. (da Delle radici de’ gran mali del mondo)