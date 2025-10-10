Reggio Calabria, i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici dell’Automobile Club

Gli Uffici dell’Automobile di Club di Reggio Calabria a partire dal mese di ottobre saranno aperti anche il sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 13.00, ferma restando la normale apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16.30 (orario continuativo). “Si ricorda che il mese di ottobre è il termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica relativa a gli autocarri, gli autoveicoli speciali, i trattori stradali e gli autobus la cui tassa di possesso sia scaduta nel mese di settembre 2025; inoltre il 31 ottobre è il termine ultimo previsto dalla Regione Calabria per il pagamento allo sportello della tassa automobilistica relativa all’ anno 2023, dal 01° novembre la riscossione a sportello verrà inibita”, evidenzia la nota.

Servizi

“Con la legge n. 21/2022 la Regione Calabria ha previsto la possibilità di ottenere la riduzione del 50% della tassa automobilistica per veicoli con età compresa tra i 20 e i 29 anni che risultino presenti nella lista di salvaguardia e iscritti nel Registro ACI Storico. Il beneficio si applica a favore dei soggetti che sono residenti nella Regione Calabria. Per far risparmiare il 50% della tassa di possesso a tutti i proprietari dei veicoli storici vi è la possibilità di espletare tali procedure, presso l’ AC di Reggio Calabria, in tempi brevi ed a un costo contenuto. Presso i nostri Uffici è possibile, inoltre, prenotare su appuntamento la visita medica per il rinnovo della patente di guida, il rinnovo può essere effettuato 4 mesi prima dalla data di scadenza; a seguito della procedura di allineamento avviata a settembre del 2012 tra la scadenza patente e compleanno, tutti i conducenti man mano che rinnoveranno, alla scadenza consueta, avranno il proprio documento di guida aggiornato. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l’abilitazione alla guida. Con ACI è tutto più digitale, più veloce, più semplice, più a misura del cittadino”, spiega la nota.