Reggio Calabria, grande successo per la V edizione del Trofeo dello Stretto “CH69 Big Game Traina d’altura”: il team vincitore

Si è conclusa con entusiasmo e partecipazione record la V edizione del Trofeo dello Stretto – CH69 Big Game Traina d’altura, manifestazione nazionale di pesca sportiva che ha richiamato sullo Stretto ben 35 equipaggi da tutta Italia, confermando il suo valore come appuntamento nazionale nel panorama del big game. Organizzata dall’ASD CH69, con il prezioso supporto di numerosi sponsor locali e nazionali, la gara ha confermato la qualità tecnica dell’evento e la bellezza paesaggistica unica del campo di gara. La competizione, articolata su due giornate di gara, con partenza di fronte all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria e pesatura al rientro presso il Molo 74 dell’ Oasi, ha visto trionfare il team DEFI 2, capitanato da Daniele Franco.

Ma non sono mancati i premi speciali, come lo Strike on air e un premio preda prestigiosa, con un bellissimo esemplare di aguglia imperiale, in cui sono risultati vincitori i membri del Team U GIOITANU e un premio al team BELLOMIO per la preda di maggior peso, con un’alalunga da 12 kg. Parte del pescato, come da tradizione, è stato devoluto in beneficenza, confermando lo spirito solidale dell’evento e la vicinanza dell’associazione al territorio.

Le parole del Presidente Malara

“Siamo riusciti a coinvolgere anche la città, con i tanti turisti e reggini che, affacciati dall’Arena dello Stretto, hanno seguito con entusiasmo la straordinaria partenza ‘al colore’ delle imbarcazioni, pronte a raggiungere il campo di gara: un’emozione indescrivibile, per noi che da anni ci mettiamo il cuore per trasmettere la passione per il mare – ha dichiarato il presidente dell’ASD CH‑69, Roberto Malara – Ogni anno vedo crescere sempre di più il fervore attorno alla manifestazione e la grinta di chi partecipa: è questo che ci dà la spinta per migliorarci continuamente e rendere ogni edizione più coinvolgente della precedente”.

Forti del successo di questa edizione, i membri del direttivo dell’associazione guardano già con determinazione alla sesta edizione del Trofeo dello Stretto, con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello e ampliare la partecipazione, per visibilità e appeal di una manifestazione che unisce appassionati del mare e della pesca sportiva, contribuendo a valorizzare il patrimonio naturale e culturale dello Stretto.