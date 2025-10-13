Reggio Calabria, grande successo per il RIS dei Carabinieri al Festival Cosmos

Grande successo per la partecipazione del Raggruppamento Investigazioni Scientifiche (RIS) dei Carabinieri al “Festival Cosmos”, che è svolto in Piazza Italia a Reggio Calabria lo scorso fine settimana. L’iniziativa, promossa e organizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero degli Affari Esteri e la Società Astronomica Italiana, ha rappresentato un punto d’incontro tra mondo scientifico, istituzioni e cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere la cultura della conoscenza e della ricerca.

Tra gli stand più visitati, quello del RIS dei Carabinieri ha riscosso un interesse straordinario da parte di studenti e visitatori di ogni età. Gli specialisti dell’Arma hanno illustrato al pubblico il delicato e affascinante lavoro svolto quotidianamente sulla scena del crimine e nei loro laboratori dove si analizzano tracce, reperti e prove scientifiche a supporto delle indagini giudiziarie.

Attraverso esposizioni, simulazioni e incontri divulgativi, gli esperti del RIS hanno mostrato le più avanzate tecniche di balistica, biologia e genetica forense, chimica, informatica e dattiloscopia, spiegando come la scienza e la tecnologia contribuiscano in maniera determinante all’individuazione degli autori dei reati e alla ricostruzione delle dinamiche criminali.

L’attenzione degli studenti si è concentrata in particolare sugli strumenti di laboratorio e sulle procedure di analisi del DNA, illustrate dai militari come esempio di precisione scientifica e rigore metodologico.

Un contributo che ha arricchito la manifestazione, confermando il RIS dei Carabinieri come una delle massime espressioni italiane nel campo delle scienze forensi e un punto di riferimento internazionale per l’integrazione tra indagine investigativa e innovazione scientifica.