Reggio Calabria, Concorso di Pittura “Anime Nuove”: le info per partecipare

La Galleria d’Arte Dedalo indice il Concorso di Pittura “Anime Nuove” presso la propria sede, in via Salvatore Quasimodo n. 5 a Reggio Calabria. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 10 ottobre 2025. L’opera dovrà essere consegnata finita e munita di attaccaglia; non dovrà avere dimensioni inferiori a 40 x 40 cm né superiori a 100 x 100 cm, e dovrà essere priva di cornice. Il concorso nasce da una serie di mostre realizzate sul territorio, volte alla promozione di artisti emergenti, con lo scopo di farli conoscere al pubblico della città e offrire ai cittadini un momento di cultura attraverso “anime nuove” desiderose di mettersi in gioco.

Giunta alla 4ª edizione, e visto il crescente impegno degli artisti negli anni, la curatrice e ideatrice dell’evento, Silvana Marrapodi, ha deciso di trasformare la mostra itinerante in un concorso, volto a premiare il miglior nuovo artista della città. A sostenere il progetto sono alcune aziende particolarmente attive sul territorio – FL Marketing, Bustels, KeStampa e CMDI – che, in sinergia con la Galleria Dedalo, hanno deciso di promuovere la cultura artistica emergente attraverso un contributo non solo simbolico, ma concreto e collaborativo.

Dopo la consegna delle opere, la galleria provvederà, attraverso i propri esperti, all’allestimento della mostra, visibile al pubblico dal 14 ottobre 2025. La premiazione si terrà l’8 novembre 2025 alle ore 19:00 presso la Galleria d’Arte Dedalo, durante la quale saranno decretati i tre vincitori: