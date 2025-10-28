Reggio Calabria, Campo Coni e Parco Ecolandia pronte a passare al Comune: accordo con il Demanio

Il Comune di Reggio Calabria e l’Agenzia del Demanio hanno sottoscritto l’atto di transazione relativo alle aree dell’impianto sportivo “A. Penna” (pista di atletica leggera “Campo Coni”, quartiere Modena) e dell’Ex Batteria Tommaso Gulli (Parco Ecolandia, quartiere Arghillà). Si tratta di un decisivo passo in avanti verso l’acquisizione della proprietà da parte dell’Amministrazione comunale con la definizione della questione riguardante la disponibilità di tali compendi demaniali.

A firmare l’accordo sono stati, nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, Giovanni Zito, alla presenza della dirigente del settore Patrimonio del Comune, Luisa Nipote. Negli anni scorsi si erano susseguite diverse richieste di riscossione da parte del Demanio delle indennità relative all’occupazione, rispetto alle quali erano stati proposti dei ricorsi gerarchici da parte del Comune. La risoluzione della questione è maturata dopo alcune riunioni tenutesi in Prefettura all’esito delle quali, all’insegna della collaborazione istituzionale, l’Agenzia del Demanio e il Comune sono addivenuti a un bonario componimento della vicenda.