Reggio Calabria, arriva QLHYPE: 3 giorni di moda, lusso e stile | INFO

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un evento esclusivo che fonde moda, eleganza e accesso privilegiato: QLHYPE – Private Luxury Sale, la vendita privata dedicata ai brand di lusso più amati, si terrà dal 9 all’11 ottobre 2025 da “Dante” in Via Georgia 1, con orario continuato dalle 9:30 alle 19:30. L’appuntamento è pensato per offrire al pubblico reggino un’occasione unica per scoprire e acquistare capi e accessori di alta moda selezionati, provenienti da collezioni di brand internazionali con accesso gratuito su registrazione.

Per partecipare è necessario registrarsi al link ufficiale.

L’evento si distingue per l’approccio esclusivo ma accessibile: l’obiettivo è portare anche a Reggio Calabria una nuova concezione di shopping di lusso, già diffusa in città come Milano, Roma e Firenze. QLHYPE è pronto a portare Reggio Calabria al centro della scena fashion del Sud Italia.