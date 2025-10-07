Reggio Calabria, al polo tecnico professionale “Righi – Boccioni – Fermi” la consegna del Premio di Studio “Girolamo Tripodi”

Continua l’attività della Fondazione Girolamo Tripodi, con particolare riferimento alle giovani generazioni. Giovedì 9 ottobre si procederà con la consegna del Premio di Studio “Girolamo Tripodi” 2024/2025 al Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni – Fermi” di Reggio Calabria. Prosegue, quindi, l’impegno della Fondazione Girolamo Tripodi con particolare riferimento alle giovani generazioni, mediante l’istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi.

Tale iniziativa è stata organizzata, così come le edizioni degli anni passati, in attuazione dell’art. 3 dello Statuto della Fondazione che, tra le attività della stessa, prevede “l’istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi”. La scelta di investire sui giovani calabresi rappresenta una linea strategica della Fondazione che vuole valorizzare l’impegno dei giovani studenti che rappresentano una risorsa straordinaria e sono l’unica speranza di futuro per la nostra terra I premi sono indirizzati ad incoraggiare l’impegno dei giovani destinati a divenire la classe dirigente di un territorio che il Senatore Girolamo Tripodi ha profondamente amato ed al quale ha dedicato l’intera sua esistenza.

Sempre schierato accanto agli ultimi, è stato protagonista di una lunga serie di battaglie al fianco dei “senza voce”, dei braccianti, delle gelsominaie, delle raccoglitrici di olive, ai quali ha conferito dignità e speranza per la costruzione di una società improntata all’emancipazione e alla giustizia sociale. Con l’organizzazione di questo Bando di Concorso e l’istituzione dei Premi di Studio “Girolamo Tripodi”, destinati agli studenti calabresi, la Fondazione intende mantenere viva la memoria di una storia collettiva che non va dispersa e che ha rappresentato una delle più importanti stagioni di riscatto delle classi umili e diseredate della Calabria e del Mezzogiorno.

Calendario

Il calendario prevede la premiazione al Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni – Fermi” di Reggio Calabria, dove avverrà la premiazione del più meritevole e bisognoso diplomato dell’anno scolastico 2024/2025. La premiazione, concordata in collaborazione con la Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Maria Cama, a cui la Fondazione rivolge un sentito ringraziamento, si svolgerà giovedì 9 ottobre 2025, secondo il seguente programma: – Polo Tecnico Professionale “Righi – Boccioni – Fermi” – Aula Magna dell’Istituto Tecnico Righi, Via Trabocchetto II Tratto – Premiazione Giovedì 9 ottobre a cominciare dalle ore 10,00. Nel corso della cerimonia lo Storico prof. Pasquale Amato svolgerà una Lectio Magistralis sul tema” Viaggio nelle radici della polis Reghion”.

Tenere viva la memoria costituisce una necessità fondamentale per costruire il presente e progettare il futuro. Con questo spirito è stata pensata e promossa questa iniziativa che, incarnando pienamente la tensione ideale e la concezione politica di Girolamo Tripodi, punta a dare un piccolo sostegno ai giovani studenti degli istituti scolastici reggini che rappresentano la nostra speranza per un futuro migliore.