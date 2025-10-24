Poste Italiane, da domani nuovamente operativo l’ufficio postale di Cardeto

L’ufficio postale di Cardeto da domani riaprirà al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia “Polis”. La nuova sede di via Milite Ignoto è pronta per offrire ai clienti tutta la certificazione ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Inoltre, i clienti residenti a Cardeto potranno rivolgersi all’ufficio postale per richiedere o rinnovare il proprio passaporto.

Dettagli

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di Cardeto è a disposizione dei cittadini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13,45 ed il sabato fino alle 12.45.