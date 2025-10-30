Ponte sullo Stretto, Alibrandi (Cisl Messina): “attendiamo motivazioni dalla Corte dei Conti, è un’opera che rappresenta opportunità di lavoro” | DETTAGLI

È il commento del segretario generale della Cisl Messina, dopo la decisione della Corte dei Conti sulla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto

ponte sullo stretto

La decisione della Corte dei Conti preoccupa ma non possiamo fare altro che attendere le motivazioni per capire se sono prettamente tecniche o se è stata una scelta politica. In questo caso sarebbe una mortificazione per il territorio e bloccherebbe tutta quella fase di progettazione di opere collegate fondamentali per la città”. È il commento del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, dopo la decisione della Corte dei Conti sulla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto.

“Pur rimanendo cautiha aggiunto Alibrandi – l’impatto che l’opera potrebbe avere è sottolineato dal numero di istanze presentate da tanti giovani sulla piattaforma di selezione di Webuild. È il chiaro segnale di come il Ponte rappresenti una opportunità di lavoro e sviluppo sociale ed economico. Per questo motivo vogliamo essere fiduciosi del fatto che, con gli opportuni accorgimenti, si possa proseguire comunque l’iter”

Ultimi approfondimenti di Il Ponte sullo Stretto di Messina