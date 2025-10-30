Ponte sullo Stretto, Alibrandi (Cisl Messina): “attendiamo motivazioni dalla Corte dei Conti, è un’opera che rappresenta opportunità di lavoro” | DETTAGLI

“La decisione della Corte dei Conti preoccupa ma non possiamo fare altro che attendere le motivazioni per capire se sono prettamente tecniche o se è stata una scelta politica. In questo caso sarebbe una mortificazione per il territorio e bloccherebbe tutta quella fase di progettazione di opere collegate fondamentali per la città”. È il commento del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, dopo la decisione della Corte dei Conti sulla delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto.

“Pur rimanendo cauti – ha aggiunto Alibrandi – l’impatto che l’opera potrebbe avere è sottolineato dal numero di istanze presentate da tanti giovani sulla piattaforma di selezione di Webuild. È il chiaro segnale di come il Ponte rappresenti una opportunità di lavoro e sviluppo sociale ed economico. Per questo motivo vogliamo essere fiduciosi del fatto che, con gli opportuni accorgimenti, si possa proseguire comunque l’iter”