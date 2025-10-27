Polistena, Lions Club e “La Fenice” insieme per una giornata di prevenzione del Carcinoma del Cavo Orale a Polistena

Il Lions Club Polistena Brutium, in collaborazione con l’Associazione La Fenice ETS – ODV, annuncia una importante iniziativa dedicata alla salvaguardia e tutela della salute pubblica, con particolare attenzione alla prevenzione e diagnosi precoce del Carcinoma del Cavo Orale. L’evento si terrà domenica 9 novembre 2025, dalle ore 9:30 alle ore 13:00, in Piazza della Repubblica a Polistena, dove sarà allestita un’area sanitaria attrezzata per screening gratuiti rivolti alla cittadinanza. Durante la giornata, i cittadini potranno sottoporsi a una visita specialistica gratuita a cura di medici odontoiatri e otorinolaringoiatri esperti in patologie del cavo orale. Nei casi ritenuti opportuni, sarà inoltre effettuato un tampone genetico gratuito, utile all’individuazione di possibili alterazioni cellulari precancerose.

Il Carcinoma del Cavo Orale rappresenta una delle neoplasie più diffuse del distretto testa- collo. In Italia si registrano ogni anno circa 4.500 nuovi casi, con un’incidenza maggiore tra gli uomini e un’età media di insorgenza intorno ai 55-60 anni. A livello mondiale, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si stimano oltre 300.000 nuovi casi all’anno, con tassi di mortalità ancora elevati a causa della diagnosi tardiva.

La prevenzione e la diagnosi precoce possono fare la differenza: individuare precocemente le lesioni sospette consente di ridurre drasticamente la mortalità e migliorare in modo significativo la qualità della vita dei paziente. Quella del 9 novembre non sarà un’iniziativa isolata. Il progetto, infatti, ha l’ambizione di diventare itinerante, raggiungendo nei prossimi mesi le piazze e i quartieri dei Comuni della Piana di Gioia Tauro, portando la cultura della prevenzione direttamente tra i cittadini.

L’obiettivo è chiaro: promuovere la salute pubblica attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e lo screening gratuito, in un territorio che vuole farsi protagonista di una nuova cultura sanitaria, fondata sulla prevenzione e sulla responsabilità condivisa. L’iniziativa sarà svolta grazie al contributo ed alla sensibilità dell’Azienda “Studium Genetics” di Bologna, ha già ottenuto il patrocinio morale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) – Sezione Provinciale di Reggio Calabria, che hanno riconosciuto il valore scientifico e sociale del progetto.

A sostegno dell’iniziativa, saranno presenti medici volontari, soci Lions e volontari dell’Associazione La Fenice ETS-ODV, tutti uniti da un unico obiettivo: proteggere la salute dei cittadini attraverso la prevenzione. Il Lions Club Polistena Brutium e l’Associazione La Fenice ETS-ODV invitano tutta la popolazione a partecipare numerosa a questa giornata di prevenzione e solidarietà, con un messaggio forte e condiviso: “pensiamo alla salute dei nostri cittadini. Facciamo prevenzione!”.