Padel, finali nazionali femminili Coppa Italia TPRA: Mirabella tra le prime 4 d’Italia

Si è conclusa nel weekend del 19-21 settembre la fase nazionale TPRA della Coppa Italia 2025 di padel a squadre, che ha regalato un risultato prestigioso alla formazione femminile del Mirabella, capace di piazzarsi tra le prime quattro d’Italia. Le ragazze del presidente Santo Praticò si sono fermate solo in semifinale con il Padel Town di Forlì, poi vincitore della competizione, al termine di un percorso impeccabile. Un cammino netto, senza la perdita di alcun set nelle fasi precedenti – gironi, master provinciale e master regionale – che ha permesso al team di conquistare con pieno merito l’accesso alle finali nazionali.

Rispetto alla scorsa edizione, chiusa ai quarti di finale, il Mirabella ha compiuto un ulteriore salto di qualità: su 15 squadre qualificate al tabellone finale, è riuscito a raggiungere le semifinali, confermandosi come una delle realtà più solide e competitive del padel femminile italiano nella categoria riservata alle giocatrici fino alla terza fascia. La squadra è stata guidata dal maestro nazionale argentino Mauro Vidal e dall’istruttore Pietro Pirrello, con in campo le protagoniste della stagione: Carla De Leo (capitano), Anna Maria Mangano, Emy Priolo, Stefania De Marzo, Chiara Pedà, Giulia Calafiore, Roberta Cioffi e Francesca Pacetta.

Un risultato che premia il lavoro del team tecnico e la passione delle atlete, capaci di vivere una stagione da incorniciare e di portare in alto il nome del Mirabella a livello nazionale.