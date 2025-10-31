Orrore a Taormina: scoperto un terribile “Canile Lager” con topi morti attorno! | FOTO e DETTAGLI

Amara scoperta a Taormina: liberati 31 cani di varie razze che erano rinchiusi in una specie di lager per animali, in pessima salute e maltrattati. Ad agire sono stati gli agenti della polizia locale assieme agli operatori del corpo agroforestale. “Mamma mia … povere creature …che tristezza! Abbiamo scoperto un vero e proprio lager per i cani a Taormina! Gli operatori del corpo Agroforestale oggi pomeriggio hanno scoperto un canile clandestino in stato fatiscente anche con decine di topi morti.” ha detto il Sindaco Cateno de Luca nei suoi profili social

“Stiamo procedendo con gli atti di P.G. Nei confronti di questo CRIMINALE! Alcuni cani sono stati portati presso la clinica veterinaria di Messina ,perché in pessimo stato di salute , altri presso l Arca di Noe a Enna. Oltre alla denuncia penale per maltrattamento di animali il manufatto e’ stato sottoposto a sequestro , anche perché si e’ configurato l illecito edilizio. Il comune di Taormima si costituirà parte civile e nei confronti di questo CRIMINALE! Complimenti al Corpo Agroforestale ed alla Polizia Municipale!” conclude.

Il responsabile della struttura sarà dunque segnalato all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali. Alcuni cani sono stati portati nella clinica veterinaria di Messina perché in pessimo stato di salute, altri nella struttura l’Arca di Noe a Enna, convenzionata con il Comune. Il canile abusivo manufatto è stato sequestrato.