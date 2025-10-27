Nuovo sito sessista sul web, a denunciarlo la giornalista Francesca Barra: “È una violenza che marchia la dignità”. Oltre lei anche molte altre donne delle spettacolo e non solo | DETTAGLI

Ennesimo sito sessista trovato sul web. Dopo la bufera per la scoperta del gruppo Facebook “Mia moglie” e del forum “Phica“, in rete è stato trovato SocialMediaGirls.com, e la Polizia Postale ha fatto sapere che sta avviando degli accertamenti sulla natura dei contenuti pubblicati. Infatti, pare che molte immagini siano create dall’intelligenza artificiale per creare immagini pornografiche. A denunciare sui social media l’esistenza del sito è stata la giornalista e scrittrice Francesca Barra, che tramite un post, ha raccontato di aver scoperto immagini che la ritraevano nuda (generate con IA). Sulla piattaforma c’è un’apposita categoria “Ai undress anybody” e una sezione “Italian nude vips” con un carosello di foto di volti noti dello spettacolo e influencer “spogliate” attraverso l’IA.

“Ho scoperto che su un sito per adulti circolano immagini di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale. Non sono io, ma qualcuno ha deciso di costruire quella menzogna per ottenere attenzione e insinuare il dubbio che potessi essermi mostrata in quel modo negli ambienti in cui lavoro o ho lavorato”, ha scritto la Barra in un post su Instagram in cui ha segnalato il sito, “É una violenza e un abuso che marchia la dignità, la reputazione, la fiducia. Un furto dell’immagine, del corpo, della libertà di essere viste come si è – non come un algoritmo o una mente malintenzionata decide di rappresentarci. Le tecnologie dovrebbero essere strumenti di progresso, non di sopraffazione. E invece, troppo spesso, diventano armi: di manipolazione, di vergogna, di distruzione dell’identità” continua la giornalista.

Iscriversi è semplice e ciò desta ancor più scalpore

Per iscriversi basta solo auto dichiararsi maggiorenni, compilando dati che non vengono verificati. Nessun sistema che rileva se stai mentendo, con accesso libero alla piattaforma. Tra le varie sezioni disponibili, anche quella riservata alle donne “famose”: si tratta di 46 pagine caricate a dicembre 2023 cui vittime sono modelle, conduttrici, esponenti politici, tutte completamente nude con sfondi che le ritraggono al mare, in montagna, negli studi televisivi o allo stadio. Oltre Francesca Barra, compaiono: Chiara Ferragni, Benedetta Parodi, Federica Nargi, Andrea Delogu, Caterina Balivo, Diletta Leotta, Selvaggia Lucarelli, Sophia Loren e Angelina Mango e molte altre. Gli utenti all’interno della piattaforma, sono più di 7 milioni.

Nel corso della mattinata di oggi, come fa sapere l’Ansa, Francesca Barra ha denunciato il tutto alla Procura: “Ho deciso di denunciare per chi non ha gli strumenti per raccontare, per denunciare per un senso di vergogna o di pudore. Ma ho denunciato soprattutto per far rispettare il consenso, perché il problema non è essere nude, spogliarsi o avere la libertà di come si mostra il proprio corpo. Ma che nessuno può usarlo, renderlo un oggetto e non avere il tuo consenso”.