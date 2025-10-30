Nasce “Ciack Sicilia”, l’app sul cine-turismo creata dai ragazzi: in cosa consiste

Prende il via l’app “Ciak Sicilia“: il progetto è stato presentato questa mattina al liceo scientifico Ernesto Basile di Palermo la prima applicazione dedicata al cine-turismo. Ospiti dell’evento anche Valentino Picone e i Sansoni. L’app è frutto del lavoro dei tutor dell’associazione Rock10elode e gli alunni dei licei scientifici Basile e il D’Alessandro di Bagheria, dell’istituto P. Domina di Petralia Sottana e altri ragazzi delle consulte giovanili delle Madonie.

L’idea è quella di raccontare questi luoghi come una vera e propria “cine-guida” organizzata per percorsi. Ci sarà la Sicilia classica con le location che rappresentano la Sicilia più nota e arrivata sul grande e sul piccolo schermo con film noti come Nuovo cinema paradiso o, in tempi più recenti, “Indiana Jones e il quadrante del destino”, ma anche serie tv come Il commissario Montalbano e Màkari.

E ci sarà anche la Sicilia contemporanea, che prova a reinventare il paesaggio e la propria identità, seguendo lo stile di serie come The bad guy e film come L’ora legale di Ficarra e Picone. “Abbiamo parlato ai ragazzi – dice Valentino Picone, ospite alla presentazione organizzata da Rock10elode – di cinema e delle loro passioni e di quello che loro vedono nel cinema. La Sicilia si racconta attraverso i nostri eroi e che hanno fatto della nostra terra un manifesto di cultura, bellezza e accoglienza” L’app verrà aggiornata con nuove funzionalità e nuovi percorsi ma è già disponibile per Android e iOS, ci sono anche delle video-guide per descrivere le location, le loro peculiarità, i film in cui sono state protagoniste e altre curiosità legate al mondo del cinema.