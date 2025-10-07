Monasterace, Poste Italiane ricorda lo scrittore e pittore Celestino Placanica con un servizio filatelico

In occasione degli eventi organizzati dall’amministrazione comunale di Monasterace (Rc) per ricordare il centenario della nascita dello scrittore e pittore Celestino Placanica, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con un bollo speciale con la dicitura: “Centenario scomparsa Celestino Placanica 1925-2025 – 9.10.2025 89040 Monasterace (RC)”, richiesto dalla Pro-Loco “Antica Kauoln”. Insieme all’annullo saranno disponibili anche le cartoline dedicate, realizzate per l’occasione.

L’annullo sarà disponibile presso lo stand di Poste Italiane che verrà allestito da in piazza Celestino Placanica, dalle ore 9,30 alle 13,30.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane S.p.A. / Spazio Filatelia, Ufficio postale di Locri centro.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.