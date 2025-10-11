Messina, sull’A18 la chiusura della corsia di sorpasso a causa di lavori | INFO, DATE, DETTAGLI

Autostrade Siciliane comunica che per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione delle barriere autostradali nello spartitraffico dell’Autostrada A18 Messina-Catania, dal giorno 13 ottobre 2025 e fino al giorno 30 novembre 2025 si procederà alla chiusura della corsia di sorpasso, sia nella carreggiata in direzione Catania sia in quella in direzione Messina,* nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e quello di Acireale, sia in orario diurno che notturno. L’area di cantiere si estenderà in maniera progressiva a partire dal km 61+800.

Nel caso di formazione di lunghe code sarà data comunicazione agli utenti mediante la messaggeria variabile presente sul nastro autostradale e all’ingresso degli svincoli. In tali casi si consiglia l’utilizzo della SS.114 (Giarre – Acireale).