Messina ospita un incontro pubblico sui valori della sinistra con Bersani, Timbro e il PD locale | INFO

“‘Chiedimi chi erano i Beatles’ è un invito a ricordare che memoria e

storia servono a orientare il cambiamento. A Messina vogliamo ripartire da qui: dal pensiero critico e dalla passione collettiva per giustizia e democrazia”, così l’On. Maria Flavia Timbro sull’incontro pubblico con l’On. Pierluigi Bersani che si terrà domani, mercoledì 15 ottobre, alle 17.30, nel Salone della Borsa della Camera di Commercio di Messina. Un momento di confronto sui valori della sinistra, sulle sfide della partecipazione democratica e sulla necessità di riscoprire la politica come strumento di giustizia sociale e uguaglianza, anche per le nuove

generazioni.

“Parleremo di radici e di futuro, di una politica che nasce dal basso e

si nutre di partecipazione”, prosegue Timbro, già deputato nazionale e

vicesegretaria provinciale del PD Messina, che introdurrà l’incontro, al

quale prenderanno parte anche Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio, e Armando Hyerace, segretario provinciale del PD Messina. “La presenza di Pier Luigi Bersani a Messina è un’occasione preziosa per tornare a parlare di politica come strumento per ridurre le

disuguaglianze, promuovere diritti e rafforzare la coesione sociale –

commenta Hyerace-. In un tempo segnato da individualismo e precarietà, riaffermare i valori della sinistra – solidarietà, giustizia sociale, lavoro dignitoso – è un atto necessario”.