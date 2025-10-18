Masella in festa: sabato 25 ottobre la “Festa d’Autunno” con trippa, musica e solidarietà

Tutto pronto per la festa di Autunno che sarà presso il Salone parrocchiale di Masella sabato 25 ottobre dalle ore 20:00. Don Giovanni Zampaglione nell’incontrare il Consiglio pastorale parrocchiale ha preparato degli eventi aggregativi e di comunione( ottobre – novembre-dicembre).

Per L’evento di sabato 25 ottobre ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione ho previsto la presenza di uno chef d’eccezione Fortunato Stellittano che preparerà sin dal primo pomeriggio trippa e fagioli per tantissime persone che vorranno partecipare alla serata. “La trippa – sottolinea lo chef Stellitano – è un alimento molto saporito che ha trovato nei secoli sempre molti estimatori. Ho delle idee e dei trucchi personali che tengo per me ma che hanno trovato nello stesso parroco un estimatore in quanto appena ha assaggiato la trippa ne è rimasto “colpito” in maniera positiva . VI INVITO A VENIRE A MASELLA PER ASSAGGIARLA….”.

Oltre allo chef Stellitrano ci sarà uno staff d’eccezione (con tanto di divisa : cappellini e magliette) formato da diversi membri della comunità che hanno dato la disponibilità per questa festa. “Ci sarà il vino novello -sostiene lo staff della parrocchia “Ss.Cosma e Damiano” – cibo alternativo, degustazioni di amari locali, musica (ospiti straordinari : No’tos ) organetto e tamburello ) e tanto …divertimento. Di questi momenti – ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione – organizzo diversi durante l’anno(in collaborazione con il Consiglio pastorale parrocchiale) anche perché è una gioia vedere la mia comunita di Masella e dintorni partecipare a questi momenti di aggregazione e comunione .È bello ritrovarsi INSIEME e condividere insieme momenti di FELICITÀ e di GIOIA. Ad aprire la serata saranno i Notos (gruppo etno -folk ) che riceveranno dallo stesso parroco un premio speciale . Il ricavato della serata sarà devoluto per i bisogni della parrocchia stessa.(obiettivo è comprare un processionale portatile) Mi raccomando -ci dicono i diversi membri dello staff della parrocchia “Ss.Cosma e Damiano”- partecipate e portate l’unico ingrediente che ci manca e che porterete voi stessi quella sera : il DIVERTIMENTO!!!.