Lions Club Polistena Brutium: successo per il corso di formazione BLSD rivolto ai cittadini

Grande partecipazione al corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) organizzato dal Lions Club Polistena Brutium nella giornata del 3 ottobre, presso la sede sociale del Club.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria, ha registrato la presenza di oltre sessanta cittadini che hanno preso parte con entusiasmo alle attività teoriche e pratiche di primo soccorso e uso del defibrillatore.

Il corso rientra nel più ampio progetto di sensibilizzazione e tutela della salute pubblica promosso dal Lions Club Polistena Brutium, che ha già visto, lo scorso 21 settembre, l’installazione di dieri defibrillatori nel territorio di Polistena e tre nei comuni di Candidoni ,Scido e Terranova Sappo Minulio.

Obiettivo

L’obiettivo è quello di formare, entro la conclusione del programma, tra i 150 e i 200 cittadini, così da garantire che tali dispositivi possano essere utilizzati in modo tempestivo ed efficace in caso di emergenza sanitaria. Una seconda sessione di formazione è già in programma per le prossime settimane, a conferma dell’impegno concreto del Club nel promuovere la prevenzione e la salvaguardia della vita.

“La salute dei cittadini non ha colore politico e non deve conoscere personalismi – sottolinea il Lions Club Polistena Brutium –. La sicurezza e il benessere della nostra comunità sono beni comuni che richiedono collaborazione, competenza e spirito di servizio”. Il Lions Club Polistena Brutium ringrazia tutti i partecipanti, il personale dell’ASP di Reggio Calabria e i volontari che hanno reso possibile questa importante iniziativa al servizio del territorio.