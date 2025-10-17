La Vis batte KBM e si rilancia nell’EYBL! Concettino chiama tutti al Botteghelle per un grande sabato di basket | INTERVISTA

Dopo la sconfitta all’esordio contro la talentuosa formazione ceca del Decin del prospetto Eurolega Markus Houska, che si è preso l’ormai virale tunnel dal reggino Carl (VIDEO), la Vis Academy Reggio Calabria si prende la prima vittoria della tappa reggina della EYBL. La gara fra il team amaranto e KBM Junior (Kosovo) ha chiuso un programma di basket entusiasmante iniziato con la presentazione ufficiale del torneo e proseguito con tanti match combattuti e spettacolari fino, appunto, alla gara della Vis che ha chiuso la giornata del PalaCalafiore.

I ragazzi del presidente Di Bernardo hanno vinto con il punteggio di 73-45. Buono spunto dei kosovari nel primo quarto, poi dalla metà del secondo in poi il talento della Vis è venuto fuori e con esso la differenza di valori fra le due rose. Nell’ultimo quarto anche qualche minuto di riposo in più per i titolari e più minutaggio per far ruotare chi gioca meno.

Capitan Francesco Concettino, ai microfoni di StrettoWeb al termine della gara, ha sottolineato come sarebbe servito dare “un impatto maggiore fin dal primo minuto. Abbiamo peccato nel primo quarto, ma ci siamo rifatti a partire dal secondo“. Concettino ha rivolto subito il pensiero alla partita di domani contro Alvik: “partita impegnativa. All’esordio abbiamo peccato ma si impara dagli errori. Siamo fiduciosi, ci fidiamo di tutta la squadra, non giochiamo per noi stessi ma per vincere“. Appuntamento per tutti al PalaBenvenuti domani, ore 19:00, ancora tutto aperto per la vittoria della tappa reggina: “chiediamo ai nostri supporter di venire sabato alle 19:00 al PalaBenvenuti!“.