La Pro Loco di San Roberto si mobilita per la ricerca: “facciamo sparire la sclerosi multipla”

Sabato 4 ottobre Piazza Roma si trasformerà in un luogo di solidarietà, speranza e partecipazione grazie all’iniziativa “Facciamo sparire la sclerosi multipla: la mela di AISM ti aspetta”, promossa dalla Pro Loco di San Roberto in collaborazione con AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Durante la giornata sarà possibile acquistare un sacchetto di mele e contribuire concretamente alla raccolta fondi destinata alla ricerca scientifica contro la sclerosi multipla, una malattia neurologica che colpisce in Italia oltre 130.000 persone, con 3.600 nuove diagnosi ogni anno, soprattutto tra i giovani e le donne.

Un piccolo gesto per un grande obiettivo

Scegliere un sacchetto di mele in piazza non è solo un gesto simbolico, ma un atto di solidarietà concreta. I fondi raccolti saranno infatti destinati a progetti di ricerca scientifica e ai servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla e alle loro famiglie. La ricerca è l’unico strumento che può garantire nuove cure, una diagnosi più precoce e, un giorno, una vita senza sclerosi multipla.

La Pro Loco di San Roberto: comunità e impegno sociale

L’iniziativa rappresenta un ulteriore esempio dell’impegno della Pro Loco di San Roberto, da sempre attiva nella promozione del territorio ma anche sensibile alle tematiche sociali e sanitarie. Insieme ad AISM, la Pro Loco intende promuovere una cultura della solidarietà, della consapevolezza e della partecipazione attiva dei cittadini.

“Abbiamo scelto di sostenere AISM perché crediamo nella forza della ricerca e nel valore della comunità – afferma il presidente della Pro Loco –. Invitiamo tutti i cittadini a passare da Piazza Roma e dare il proprio contributo. Un’occasione per unirsi a una causa importante, riscoprire il valore della solidarietà e dimostrare, ancora una volta, che insieme si può fare la differenza”.