La Preside del “Collodi” e l’ascensore: “c’è ed è funzionante, ma a Reggio l’edilizia scolastica è disastrosa”

In merito alla testimonianza di Luigi Casile, Responsabile Disabilità di Democrazia Sovrana Popolare Calabria, sull’ascensore della scuola di Reggio “Collodi” durante il seggio elettorale per le elezioni regionali, Adriana Labate, Dirigente scolastica dell’Istituto, afferma ai microfoni di StrettoWeb: “confermo che al ‘Collodi’ l’ascensore c’è ed è funzionante. Tuttavia, la situazione dell’edilizia scolastica a Reggio Calabria è disastrosa e la responsabilità è solo ed esclusivamente degli enti locali, nello specifico il Comune, che ha competenze fino alle scuole medie. Per le superiori, invece, la responsabilità è della Città Metropolitana. Non è sicuramente, in alcun modo, colpa dei Presidi, che sono soltanto vittime di questa situazione”.