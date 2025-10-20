La Futura batte Taranto, Martino: “orgoglioso dei miei ragazzi, si meritano questa categoria”

Terza vittoria consecutiva per la Cadi Antincendi Futura, che ha superato in casa il New Taranto, una delle squadre più forti dell’intero girone cadetto, in una partita ricca di emozioni. Adrenalina ancora alta per il mister Tonino Martino, che subito dopo la sirena finale commenta con soddisfazione la prestazione della sua squadra. “Che partita è stata? Una partita bellissima, soprattutto per chi ha assistito da fuori, un po’ meno per noi in campo per le tante emozioni che abbiamo vissuto“, esordisce il tecnico. “È stata una partita che i miei ragazzi hanno giocato con tanto sacrificio, con tanto cuore. Abbiamo tante assenze da sopperire e per adesso stiamo facendo nel migliore dei modi“.

Per Martino, queste vittorie rappresentano la giusta ricompensa al lavoro quotidiano: “sono partite che gratificano il lavoro che facciamo in settimana. Lo dico sempre ai ragazzi che dobbiamo lasciare tutto in campo. Ieri lo abbiamo fatto e io di questo sono orgoglioso. Il merito è assolutamente loro: noi, io ed Humberto Honorio, possiamo parlare di tattica, di tecnica, ma alla fine vanno i ragazzi in campo e stanno dimostrando di meritarsi questa categoria e di avere tante altre soddisfazioni“.

Un pensiero speciale va al Direttore Sportivo Pasquale Gattuso: “questa vittoria gliela dedichiamo. I ragazzi lo volevano, anche per lui perché ha passato dei giorni un po’ difficili. Pasquale è un simbolo della nostra società, non è stata la sua migliore partita ma ha superato il test“.

Sul rapporto con la società e il presidente, Martino si mostra soddisfatto: “il Presidente Nino Mallamaci quando vinciamo vive emozioni enormi. La società non ci fa mancare niente e questi ragazzi sono sereni, giocano sereni“.

Non manca un’analisi della squadra e dei singoli, a partire da Simone Minnella: “simone sta soffrendo, forse più di tanti perché non giocare è difficile. Ci sta mancando tanto, è un elemento di spessore. Spero che ritorni presto, così è una rotazione in più che abbiamo“.

Infine, una menzione speciale per il capitano Cividini: “voglio fare una menzione a parte per lui perché se la merita, è il capitano di questa squadra, non ha mai mollato anche quando sembrava facile mollare. Non è ancora al 100%, ma anche così è uno dei pivot più forti della categoria“.

Con questo spirito e una squadra sempre più compatta, la Cadi Antincendi Futura guarda con ottimismo alle prossime sfide, consapevole che il lavoro di un anno sta iniziando a dare i suoi frutti.