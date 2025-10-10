Italia-Israele, partita a “rischio altissimo”: scattano le misure di sicurezza a Udine

L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del dipartimento di Ps ha definito la partita Italia-Israele, che si giocherà il 14 ottobre a Udine, ad “altissimo gradi di rischio”. La gara sarà anticipata da un corteo per la Palestina che si terrà, nel pomeriggio. Il prefetto di Udine, Domenico Lione, ha adottato una serie di provvedimenti per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. L’osservatorio aveva evidenziato infatti ”la necessità di un adeguato rafforzamento delle misure di sicurezza”.

Sarà quindi vietata la vendita, la somministrazione e il consumo di prodotti in contenitori in vetro o altri materiali che potrebbero essere utilizzati come oggetti atti a offendere nella zona del corteo e nelle aree limitrofe. Inoltre il prefetto ha disposto l’obbligo di rimozione di dehor, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere se facilmente rimovibili, funghi riscaldatori, espositori pubblicitari bifacciali posizionati all’esterno dei pubblici esercizi e delle attività artigianali e commerciali. In aggiunta non sarà consentito l’ammassamento dei materiali.

Il corteo, si legge nell’ordinanza, si snoderà per le vie del centro storico del capoluogo, e ”potrebbe essere occasione per l’infiltrazione di frange violente, con rischi per l’incolumità di persone e di cose”. Nell’ordinanza si fa presente che ”la partita di calcio” è stata oggetto di ”contestazioni ripetutamente” a Udine nei giorni scorsi, in relazione all’opportunità della sua organizzazione durante il conflitto in Medio Oriente e ”può costituire richiamo per l’affluenza in questo territorio di gruppi intenzionati a creare problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Le prescrizioni riguardano l’area del Comune di Udine compresa tra le vie e le piazze Europa Unita, D’Annunzio, XXIII Marzo, Trieste, Oberdan, Caccia, Osoppo, Di Toppo, Diacono, Bassi, Cavedalis, Ledra, XXVI luglio, Duodo, Cella, Ferriere, in aree pubbliche o aperte al pubblico, dalle 8 alle ore 24 del 14 ottobre e comunque fino alla fine del corteo.