“Insieme contro il bullismo e il cyberbullismo”, importante evento all’IC Montebello Jonico – Motta San Giovanni

Giorno 18 Ottobre 2025, presso l’aula magna I.C. Montebello Jonico – Motta San Giovanni, nel plesso della scuola secondaria di primo grado di Saline Joniche, si è svolto l’incontro “Insieme contro il bullismo e il cyberbullismo”. L’evento è stato promosso dal Team anti bullismo e cyberbullismo dell’istituto, guidato dal prof. Bruno Romeo e della prof.ssa Patrizia Vadalà. Questo incontro, rivolto a studenti e famiglie, ha avuto come scopo principale quello di far conoscere queste annose problematiche sociali, fornendo gli strumenti necessari per conoscere, riconosce e combatte queste vere e proprie piaghe. A tal proposito sono intervenuti in qualità di relatori due esperti in questo campo, ossia, il prof. Nicodemo Mazzone, formatore PNRR e il dottor Dario Verardo, psicologo e psicoterapeuta. L’Incontro ha riscosso un grande successo e una grande la partecipazione.

A fare gli onori di casa è stata la Dirigente scolastica prof.ssa Margherita Sergi, mentre il dibattito è stato guidato dal Presidente del Consiglio d’Istituto dottor Fabio Giuseppe Zampaglione, il quale ha dato il giusto spazio per i dovuti interventi, facendo interagire anche la platea, rendendo possibile la formulazione di specifiche domande al fine di poter meglio conoscere le diverse sfaccettature delle problematiche in esame. All’evento ha preso parte anche il Vicesindaco del Comune di Montebello Jonico Giovanni Foti, il quale ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale a questa tipologia di eventi, condannando fermamente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

I temi sono stati affrontati con chiarezza e concretezza. L’iniziativa ha sottolineato l’importanza di prevenire il bullismo e il cyberbullismo attraverso la consapevolezza, il dialogo e il rispetto reciproco, coinvolgendo tutta la comunità scolastica in un percorso educativo condiviso. L’Importanza di fare rete per conoscere e combattere questi fenomeni è stata eviscerata in tutti i suoi aspetti. Ovviamente questo non sarà un evento isolato, ma è stato il precursore di una serie di incontri da organizzare al fine di coinvolgere maggiormente la famiglie e tutta la comunità scolastica.