Il reggino Raffaello Pio Marino ammesso al Collegio Universitario di Merito, è l’unico studente calabrese selezionato

Raffaello Pio Marino è stato ammesso al Collegio Universitario di Merito dei Cavalieri del Lavoro, diventando l’unico studente calabrese selezionato per il nostro territorio. La sua candidatura è stata proposta dalla dirigente scolastica Carmen Lucisano ed è stata accolta dalla Federazione dei Cavalieri del Lavoro, che lo ha invitato a partecipare alla selezione nazionale. La procedura, avviata con 490 candidati iniziali, ha condotto a 11 finalisti, tra cui lo stesso Raffaello. I Cavalieri del Lavoro affermano il valore della formazione d’ eccellenza, basata sul merito e la valorizzazione dei giovani talenti, quale leva strategica per la crescita sociale ed economica del Paese. Formazione, impegno negli studi e nei percorsi professionali, capacità di raggiungere risultati misurabili, sono i valori che da sempre guidano il Collegio e con cui i Cavalieri del Lavoro vogliono portare un contributo allo sviluppo di un’economia della conoscenza.

Il prestigioso Collegio Universitario di Merito

Il prestigioso Collegio Universitario di Merito è lo strumento attraverso il quale la Fondazione dei Cavalieri del Lavoro realizza questo obiettivo, non limitandosi a garantire ospitalità agli studenti ammessi, ma offrendo programmi didattici aggiuntivi, corsi di lingue, occasioni di confronto con esponenti del mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale, nonché la possibilità di esperienze all’estero e scambi con università di altri Paesi. Il Collegio accoglie anche dottorandi stranieri e promuove percorsi di studio con una forte apertura internazionale, favorendo la crescita personale e accademica dei suoi studenti.

Raffaello Pio ha costruito un percorso ricco di esperienze

Parallelamente a questo risultato, Raffaello Pio ha costruito un percorso ricco di esperienze. Si è diplomato a 16 anni con abbreviazione per merito, riportando una votazione di 100 e lode e ricevendo l’encomio della commissione d’esame. Già a 13 anni era stato inserito nell’Albo delle Eccellenze del MIM, avviando una serie di partecipazioni a competizioni scientifiche e umanistiche che gli hanno fatto guadagnare riconoscimenti nazionali e internazionali. Grazie a questi successi ha preso parte, tra le altre attività, a uno stage di osservazione al Telescopio Nazionale Galileo alle isole Canarie e, per il merito scolastico e le abilità linguistiche, è stato selezionato per rappresentare la Calabria a Bruxelles in un progetto rivolto agli studenti più meritevoli.

Di recente, un suo contributo dedicato alla figura dell’astronomo Edwin Hubble è stato pubblicato su una rivista di divulgazione scientifica internazionale, segno della sua costante curiosità e della capacità di approfondire diversi ambiti del sapere. Il suo profilo, pur così precoce, mostra una combinazione di metodo e interesse per discipline diverse che gli ha già permesso di distinguersi a livello nazionale e internazionale.