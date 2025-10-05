Il Consiglio di Giustizia Amministrativa boccia il decreto regionale sul PUDM: violato il principio di competenza democratica

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha bocciato il decreto regionale che spostava la competenza sul Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) dal Consiglio Comunale alla Giunta. La decisione del CGA ripristina le corrette prerogative del Consiglio Comunale, annullando un atto che esautorava l’organo di indirizzo e controllo politico, con il rischio di favorire interessi particolari a discapito della collettività.

“Siamo assolutamente soddisfatti della pronuncia del CGA, che ristabilisce i principi fondamentali del dibattito democratico. È una vittoria contro l’antidemocraticità di cui questo governo regionale si è reso interprete assoluto”, dichiara il senatore di Italia Viva, Dafne Musolino.

“Il tentativo di relegare decisioni così importanti esclusivamente alla Giunta apriva le porte al rischio concreto di favorire ‘i soliti amici’, basando le scelte su criteri di convenienza politica anziché sull’interesse pubblico. La pronuncia del CGA chiarisce un punto fondamentale: la Giunta è un organo esecutivo e non può sostituirsi al Consiglio Comunale, che rappresenta la massima espressione della volontà popolare e svolge una funzione di indirizzo e controllo. Con questa ennesima bocciatura, ci auguriamo sia finalmente chiaro al Governo della Regione Siciliana qual è il corretto riparto di competenze. È ora di smetterla di sovvertire l’ordine naturale delle cose, posto a tutela del controllo democratico”.